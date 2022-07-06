Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды6 июля 2022 4:01

В барнаульском кинотеатре “Пионер” все-таки покажут “Бэтмена”

Другая известная сеть кинотеатров ранее отказалась от показов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Другая известная сеть кинотеатров ранее отказалась от показов

Другая известная сеть кинотеатров ранее отказалась от показов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы все-таки смогут посмотреть фильм “Бэтмен” на большом экране. Кинотеатр “Пионер” организовал показы киноленты.

Фильм вышел на мировые экраны еще 2 марта, но кинокомпания Warner Bros. отозвала прокат в России. Долгое время кинотеатры опасались показывать киноленту, однако в июне некоторые из них решились включить показы в афишу на основании февральских соглашений с кинокомпанией. “Пионер” стал одним из таких кинотеатров. Сеансы запланированы на 14:00, 17:30 и 20:55.

А вот в сети кинотеатров “Киномир”, которая тоже работает в Алтайском крае, показывать новый супергеройский фильм отказались, аргументируя это тем, что им не успели выслать соглашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сеть «Киномир» не исключает возможности закрытия залов

Ее кинотеатры есть и в Алтайском крае (подробнее)