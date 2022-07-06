В барнаульском кинотеатре “Пионер” все-таки покажут “Бэтмена”

Другая известная сеть кинотеатров ранее отказалась от показов Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы все-таки смогут посмотреть фильм “Бэтмен” на большом экране. Кинотеатр “Пионер” организовал показы киноленты.

Фильм вышел на мировые экраны еще 2 марта, но кинокомпания Warner Bros. отозвала прокат в России. Долгое время кинотеатры опасались показывать киноленту, однако в июне некоторые из них решились включить показы в афишу на основании февральских соглашений с кинокомпанией. “Пионер” стал одним из таких кинотеатров. Сеансы запланированы на 14:00, 17:30 и 20:55.

А вот в сети кинотеатров “Киномир”, которая тоже работает в Алтайском крае, показывать новый супергеройский фильм отказались, аргументируя это тем, что им не успели выслать соглашение.

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