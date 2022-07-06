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Общество6 июля 2022 3:22

В Бийске грабитель попытался продать чужой телефон незнакомцу, а он оказался полицейским

Интуиция подсказала правоохранителю, что телефон может быть краденным
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Интуиция подсказала правоохранителю, что телефон может быть краденным

Интуиция подсказала правоохранителю, что телефон может быть краденным

Фото: Антонина Лышова

В Бийске мужчина ограбил женщину и попытался сбыть её телефон незнакомцу. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, случайным “покупателем” оказался участковый полицейский.

Участковый уполномоченный, лейтенант полиции Евгений Краснобаев вне службы отправился в магазин за продуктами. К нему подошел неизвестный мужчина и предложил купить смартфон. Полицейский заподозрил, что телефон может быть украден, задержал продавца и доставил в отдел. Пока с ним разбирались, в полицию обратилась 37-летняя бийчанка, которая заявила о грабеже - вместе с телефоном у нее украли банковскую карту.

- Прибыв в дежурную часть, в человеке, которого доставил участковый, она опознала грабителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», - отметили в полиции.

Гаджет уже вернули хозяйке, а подозреваемый в грабеже находится под арестом.