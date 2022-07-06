В Бийске грабитель попытался продать чужой телефон незнакомцу, а он оказался полицейским

Интуиция подсказала правоохранителю, что телефон может быть краденным Фото: Антонина Лышова

В Бийске мужчина ограбил женщину и попытался сбыть её телефон незнакомцу. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, случайным “покупателем” оказался участковый полицейский.

Участковый уполномоченный, лейтенант полиции Евгений Краснобаев вне службы отправился в магазин за продуктами. К нему подошел неизвестный мужчина и предложил купить смартфон. Полицейский заподозрил, что телефон может быть украден, задержал продавца и доставил в отдел. Пока с ним разбирались, в полицию обратилась 37-летняя бийчанка, которая заявила о грабеже - вместе с телефоном у нее украли банковскую карту.

- Прибыв в дежурную часть, в человеке, которого доставил участковый, она опознала грабителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», - отметили в полиции.

Гаджет уже вернули хозяйке, а подозреваемый в грабеже находится под арестом.