На Алтае будут судить мать утонувшего в тракторном колесе младенца

Мальчик остался без присмотра Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении жительницы Косихинского района. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, её малолетний сын утонул в тракторном колесе во дворе дома.

Трагедия произошла в мае этого года. Мальчик, которому было около 2 лет, играл возле открытого тракторного колеса с водой. Мама малыша зашла в дом и оставила сына без присмотра, а ребенок в это время залез в воду и не смог выбраться. Теперь матери утонувшего младенца грозит суд.

- Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

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