Больше 8 тысяч пациентов получили «кардиопакет» за полгода на Алтае

Всего в регистре состоят 11,2 тысячи больных Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае за полгода выдали больше 8 тысяч «кардиопакетов». Как сообщили в региональном Минздраве, работа ведется в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В регионе создали специальную систему учета тех, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, оартокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и так далее. Всего в регистре на данный момент числятся 11250 пациентов.

Когда пациенты из категории льготников выписываются из краевых медучреждений, то им выдают рецепты на препараты и набор лекарств на курс лечения до полугода. Всего

При выписке из кардиологических отделений Краевой клинической больницы и за полгода в регионе препараты выдали 8311 пациентам на сумму 105,2 млн рублей.

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