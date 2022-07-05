Два экс-сотрудника ГИБДД погибли в аварии в Алтайском крае

Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое бывших сотрудников ГИБДД погибли в аварии. Как пишут «Каменские известия», по факту аварии проводится проверка.

По данным «Банкфакса», ранним утром 5 июля на 161 км автодороги «Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области» неустановленный водитель за рулем Toyota Alphard съехал в кювет. Машина перевернулась, в результате чего два пассажира 40 и 46 лет погибли и еще один получил травмы. В СМИ уточняют, что участники аварии были сотрудниками Каменской Госавтоинспекции в отставке.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами. Почему водитель автомобиля не установлен – уточнить не удалось.