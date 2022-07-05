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Происшествия5 июля 2022 11:08

Два экс-сотрудника ГИБДД погибли в аварии в Алтайском крае

Мужчины 40 и 46 лет скончались на месте ДТП
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами

Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое бывших сотрудников ГИБДД погибли в аварии. Как пишут «Каменские известия», по факту аварии проводится проверка.

По данным «Банкфакса», ранним утром 5 июля на 161 км автодороги «Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области» неустановленный водитель за рулем Toyota Alphard съехал в кювет. Машина перевернулась, в результате чего два пассажира 40 и 46 лет погибли и еще один получил травмы. В СМИ уточняют, что участники аварии были сотрудниками Каменской Госавтоинспекции в отставке.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмами. Почему водитель автомобиля не установлен – уточнить не удалось.