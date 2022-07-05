Спустя две недели удалось потушить крупный лесной пожар в Угловском районе

Общая площадь возгорания составила 3409 гектаров Фото: Анна Перевощикова

Во вторник, 5 июля, стало известно об окончательной ликвидации крупного лесного пожара в Угловском районе. Как сообщили в Минприроды Алтайского края, с пламенем боролись две недели.

Всего было пройдено огнем 3409 гектаров леса. Сколько деревьев пострадало, определит лесопатологическое исследование. Пожар начался из-за сухой грозы.

- Ежедневно на тушении лесного пожара было задействовано более 150 человек личного состава краевых автономных учреждений «Алтайлес», «Боровлянский лесхоз» и арендаторов лесных участков и более 50 единиц техники различной модификации. Несколько раз в сутки лесные пожарные проводили облет и объезд территории для корректировки плана тушения лесного пожара, - отметили в министерстве.

Также к тушению привлекли пожарных десантников из Республики Алтай, спасателей МЧС и самолет БЕ-200. Всего было сброшено 120 тонн воды. Всем участникам ликвидации пожара выразили благодарность.

Сейчас в юго-западной части Алтайского края продолжает сохраняться высокий класс пожарной опасности. Пожарные готовы к оперативному реагированию на лесопожарную обстановку.

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