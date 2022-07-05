В Бийске вор пробрался в магазин и скрылся на велосипеде в ночи

По факту кражи возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Гейнрих

В Бийске задержали подозреваемых в магазинной краже, которая произошла ночью. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, добычей предполагаемого злоумышленника стали два велосипеда и инструменты.

В полицию обратился один из местных предпринимателей. По его словам, ночью из магазина украли два велосипеда, перфоратор, углошлифовальную машину и два шуруповерта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого.

- Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Свою вину он признал и написал явку с повинной, - отметили в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также правоохранители установили, что мужчина мог быть причастен к краже смартфона из супермаркета.