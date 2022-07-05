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Происшествия5 июля 2022 8:54

На Алтае молодой человек в порыве ссоры сжег дом, гараж и автомобиль обидчика

По факту ЧП уже возбудили уголовное дело
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело

По факту ЧП уже возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Топчихинском районе Алтайского края задержали подозреваемого в поджоге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, совершить преступление он мог после ссоры.

В селе Макарьевка двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между подозреваемым 2004 года рождения и хозяином дома произошла ссора, тогда молодой человек вышел на веранду, взял бутылку с бензином, вылил горячее на пол и поджег. Пламя быстро распространилось по жилищу, уничтожил не только двухквартирный деревянный дом, но и гараж, а также автомобиль ВАЗ-2109, который стоял внутри.

- По предварительным данным причиненная потерпевшим сумма материального ущерба составила около одного миллиона рублей. Из людей никто не пострадал, - отметили в управлении.

По данному факту возбудили уголовное дело.