Вернувшихся со спецоперации бойцов Росгвардии встретили в Алтайском крае

Росгвардейцев встретили с оркестром и поблагодарили за выполнение боевых задач Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайский край вернулись бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации. Как сообщили в ведомстве, в аэропорту их встретили музыканты военного оркестра, а также начальник регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майор Александр Сафонов.

По словам Александра Сафронова, алтайский отряд Рогсвардии стал одним из тех, кто наиболее успешно и без потерь выполнил все боевые задачи. Он отметил, что мужчины показали всю свою отвагу и проявили настоящее мужество.

- Сегодня для ваших сослуживцев, родных и друзей – один из самых счастливых дней в жизни. Они ждали вас и гордились вами, - подчеркнул начальник управления.

После торжественной церемонии все бойцы отправились домой. Колонну сопровождали сотрудники военной автоинспекции.