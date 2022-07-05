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Общество5 июля 2022 8:04

Пять новых троллейбусов за 122 млн рублей получит Рубцовск

Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Новый транспорт отправится в Рубцовск до 1 ноября этого года

Новый транспорт отправится в Рубцовск до 1 ноября этого года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алтайский край планирует закупить пять новых троллейбусов. Как сообщает «Интерфакс», новый транспорт отправится в Рубцовск до 1 ноября этого года.

Аукцион размещен на сайте госзакупок. В тексте говорится, что салоны троллейбусов должны быть оснащены системами климат-контроля, также там должны быть предусмотрены места для инвалидов, в том числе колясочников.

Получивший контракт поставщик должен будет отправить в Рубцовск до 1 ноября 2022 года. Договор будет действовать до конца этого года. Заявки от поставщиков принимаются до 13 июля.