Пять новых троллейбусов за 122 млн рублей получит Рубцовск

Новый транспорт отправится в Рубцовск до 1 ноября этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алтайский край планирует закупить пять новых троллейбусов. Как сообщает «Интерфакс», новый транспорт отправится в Рубцовск до 1 ноября этого года.

Аукцион размещен на сайте госзакупок. В тексте говорится, что салоны троллейбусов должны быть оснащены системами климат-контроля, также там должны быть предусмотрены места для инвалидов, в том числе колясочников.

Получивший контракт поставщик должен будет отправить в Рубцовск до 1 ноября 2022 года. Договор будет действовать до конца этого года. Заявки от поставщиков принимаются до 13 июля.