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Звезды5 июля 2022 7:11

Александр Розенбаум дал акустический концерт для алтайских ракетчиков

Музыканта встретили с караваем и вручили ему подарки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
После концерта музыкант поблагодарил военных за службу Родине

После концерта музыкант поблагодарил военных за службу Родине

Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный артист России Александр Розенбаум спел для стратегических ракетчиков в Алтайском крае. Певец дал акустический концерт прямо в полях, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения встретили Розенбаума с караваем, а также вручили ему памятные подарки, а музыкант представил слушателям музыкальную программу.

- На организованной в лесном массиве сцене Александр Розенбаум под акустический аккомпанемент исполнил свои самые известные композиции «Вальс-Бостон», «Налетела грусть», «Вещая судьба» и другие известные и всеми любимые песни, - отмечают в пресс-службе ведомства.

После концерта музыкант поблагодарил военных за службу Родине и познакомился с бытом служащих на ПГРК «Ярс».