В Барнауле назначили нового главу комитета по энергоресурсам и газификации

Мужчина занял пост с 4 июля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле назначили председателя комитета по энергоресурсам и газификации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, им стал Станислав Цыро.

Мужчина занял пост с 4 июля. Известно, что Станислав Валерьевич – выпускник Алтайского технического университета по специальности «Городское строительство и хозяйство». Также он прошел профпереподготовку в АГУ по программе «Государственное и муниципальное управление».

Уже больше 17 лет Станислав Цыро работает с органах власти региона. С октября прошлого года он занимал пост начальника отдела теплоснабжения Минстроя Алтайского края.