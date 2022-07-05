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Политика5 июля 2022 4:12

Алтайский губернатор поручил провести “встряску сознания” после ряда трагедий

За две недели произошла череда различных происшествий
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить информационную работу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить информационную работу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить информационную работу после ряда трагедий в регионе, произошедших на прошлой и позапрошлой неделях. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ситуацию обсудили во время оперативного совещания.

За последние недели зафиксировано несколько ЧП, в том числе ДТП, происшествия на воде с гибелью людей, в том числе несовершеннолетних. По словам губернатора, у каждого происшествия есть свои причины, но и есть и общие закономерности. Он отметил, что лето - это время жаркой и переменчивой погоды, когда люди ездят в отпуска и допускают некую расслабленность.

- Думаю, что и на уровне краевых властей, и на уровне муниципалитетов должна проводиться информационная работа, связанная с напоминанием, определённой встряской сознания. Надо соблюдать основные правила безопасности. Мы учим этому ребятишек с первых лет школы, а взрослые про это забывают, и еще пример подают, - подчеркнул губернатор.