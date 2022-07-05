Алтайский губернатор поручил провести “встряску сознания” после ряда трагедий

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить информационную работу Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить информационную работу после ряда трагедий в регионе, произошедших на прошлой и позапрошлой неделях. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ситуацию обсудили во время оперативного совещания.

За последние недели зафиксировано несколько ЧП, в том числе ДТП, происшествия на воде с гибелью людей, в том числе несовершеннолетних. По словам губернатора, у каждого происшествия есть свои причины, но и есть и общие закономерности. Он отметил, что лето - это время жаркой и переменчивой погоды, когда люди ездят в отпуска и допускают некую расслабленность.

- Думаю, что и на уровне краевых властей, и на уровне муниципалитетов должна проводиться информационная работа, связанная с напоминанием, определённой встряской сознания. Надо соблюдать основные правила безопасности. Мы учим этому ребятишек с первых лет школы, а взрослые про это забывают, и еще пример подают, - подчеркнул губернатор.