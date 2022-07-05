Сотрудник алтайского лесничества подозревается в получении взятки от черного лесоруба

Речь идет о рубке сухостойной древесины Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении специалисты Ключевского лесничества. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, с февраля 2019 по август 2021 года ведущий специалист отдела лесных отношений получил около 29 тысяч рублей от жителя Михайловского района, чтобы тот закрывал глаза на незаконную вырубку сухостоя.

Сейчас следователи собирают доказательству по уголовному делу. Расследование продолжается.