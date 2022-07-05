Эксперты назвали самые популярные профессии у алтайской молодежи

Биржа труда Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны самые популярные профессии, которые выбирает молодежь Алтайского края. Эксперты hh.ru провели исследование и выяснили, что чаще всего молодые люди выбирают профессии менеджеров по продажам, а также продавцов и администраторов.

Специалисты проанализировали больше 23 тыс. резюме молодых людей из Алтайского края в возрасте от 14 до 35 лет. Известно, что 22% соискателей не прочь переехать в другой регион ради хорошей работы.

Список популярных профессий у молодежи выглядит так:

- Менеджер по продажам (15% резюме);

- Продавец (13%);

- Администратор (10%);

- Курьер (7%);

- Водитель (5%);

- Официант, бармен, бариста (5%);

- Кредитный специалист (5%);

- Оператор call-центра, специалист контактного центра (4%);

- Программист, разработчик (4%);

- Секретарь, помощник руководителя, ассистент (3%).

Кстати, эксперты отмечают, что сейчас активно ищут работу сотрудники IT-сферы.