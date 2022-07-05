Эксперты назвали самые популярные профессии у алтайской молодежи

Биржа труда
Фото: Олег УКЛАДОВ
Стали известны самые популярные профессии, которые выбирает молодежь Алтайского края. Эксперты hh.ru провели исследование и выяснили, что чаще всего молодые люди выбирают профессии менеджеров по продажам, а также продавцов и администраторов.
Специалисты проанализировали больше 23 тыс. резюме молодых людей из Алтайского края в возрасте от 14 до 35 лет. Известно, что 22% соискателей не прочь переехать в другой регион ради хорошей работы.
Список популярных профессий у молодежи выглядит так:
- Менеджер по продажам (15% резюме);
- Продавец (13%);
- Администратор (10%);
- Курьер (7%);
- Водитель (5%);
- Официант, бармен, бариста (5%);
- Кредитный специалист (5%);
- Оператор call-центра, специалист контактного центра (4%);
- Программист, разработчик (4%);
- Секретарь, помощник руководителя, ассистент (3%).
Кстати, эксперты отмечают, что сейчас активно ищут работу сотрудники IT-сферы.