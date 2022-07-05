На Алтае начальница почтового отделения решила нажиться на пенсии и соцвыплатах

С июня по август прошлого года женщина имела свободный доступ к деньгам в кассе отделения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Топчихинском районе Алтайского края осудили начальницу почтового отделения, которая подделывала документы и присваивала деньги. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, деньги предназначались для выплаты пенсий и социальных пособий.

С июня по август прошлого года женщина имела свободный доступ к деньгам в кассе отделения. Систематически она брала оттуда деньги, предназначенные для выплаты пенсии и социальных пособий клиентам почтамта. После этого она заполняла платежные поручения, подделывала подписи и составляла фиктивные отчеты о движении денег в отделении. Всего ей удалось похитить около 40 тысяч рублей.

- В ходе следствия бывший начальник отделения почтовой связи вину в совершенном преступлении признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - отметили в управлении.