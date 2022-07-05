Рубцовчанин пойдет под суд за убийство, покушение и незаконное оружие

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска предстанет перед судом по нескольким тяжким статьям. Как сообщили в пресс-службе следкома, он обвиняется в убийстве, покушении на человека и незаконном хранении оружия.

В мае прошлого года 67-летний мужчина вышел из места лишения свободы и начал жить у знакомого в Рубцовске. Через пару месяцев они повздорили, и хозяин выгнал гостя. А в ноябре обиженный рецидивист решил отомстить: взял пистолет и стал поджидать знакомого.

- Дождавшись его прихода, обвиняемый зашел в подсобное помещение дома, где нанес рукояткой огнестрельного оружия один удар, а затем произвел два прицельных выстрела в область головы хозяина дома. От полученных травм 54-летний потерпевший скончался, - сообщили в СК.

После убийства мужчина встретил родственника убитого и решил выстрелить в него, чтобы скрыть преступление. Однако тот оказал активное сопротивление и смог убежать. Ему вовремя оказали медицинскую помощь. Пистолет, который пользовался рецидивист, хранился у того незаконно.

Уголовное дело направлено в суд.