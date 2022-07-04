Барнаулец украл из квартиры технику и женскую одежду

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за кражу. Подробнее об этом рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Елена Тихомирова

Как установил суд, мужчина выпивал дома и вскоре решил прогуляться на соседнюю улицу.

– Используя неустановленный предмет, путем отжима замка на входной двери в квартиру он открыл дверь, и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, решил похитить телевизор, ноутбук, клавиатуру, компьютерную мышь, постельное белье, полотенца, женскую одежду (платья, кофты, блузки), – рассказала Елена Тихомирова.

Горожанин скрылся с похищенным, сумма ущерба составила 48 тысяч рублей. Вскоре хозяйка вещей обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Мужчину осудили по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, с незаконным проникновением в жилище. Горожанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный ущерб.

Барнаульца приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 10% заработка.