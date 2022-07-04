Стоявший у «Байк-бара» в Барнауле огромный мотоцикл переехал на пляж

В мэрии Барнаула рассказали, куда перевезли огромный мотоцикл, который стоял возле «Байк-бара» на пр. Красноармейский. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В мэрии Барнаула рассказали, куда перевезли огромный мотоцикл, который стоял возле «Байк-бара» на пр. Красноармейский. Теперь он находится на территории пляжа «Водный мир», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее арт-объект демонтировали по желанию собственников дома по проспекту Красноармейскому, 61.

– В рамках участия дома в проекте «Жилье и городская среда» большинством голосов собственников жилых и нежилых помещений на основании протокола общего собрания принят проект комплексного благоустройства территории дома, – сообщили в мэрии.

По проекту здесь ликвидируют парковку для мотоциклов.Территорию заасфальтируют, установят скамейки и урны, обустроят освещение, а также участок озеленят.

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