Ипотечный рынок в Алтайском крае обвалился на 82% по итогам мая

Продолжает расти средняя сумма ипотеки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по итогам мая фиксируется обвал ипотечного рынка. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на статистику от Центробанка и Дом.рф.

- В отчетном месяце выдано лишь 456 кредитов, что на 82% ниже, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем ипотек приблизился к 1,14 млрд рублей, – пишет издание.

При этом более заметно падение спроса на вторичном рынке. Отмечается, что продолжает расти средняя сумма ипотеки. В мае она приблизилась к 2,5 млн рублей. Это связано с растущими ценами на недвижимость и параллельным снижением доходов населения.