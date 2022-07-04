Ливни и град прогнозируют в Алтайском крае на 5 и 6 июля

5 и 6 июля прогнозируются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщают в краевом гидрометцентре, 5 и 6 июля прогнозируются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

- По предварительным данным усиление ветра с выпадением осадков ожидается в Алейском, Курьинском, Шипуновском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Рубцовском и Угловском районах, - сообщают синоптики.

Также жителей края предупреждают о высокой пожароопасности в период с 5 по 8 июля. В Угловском районе объявлена чрезвычайная пожароопасность.