Толпа пассажиров устроила давку на трапе самолета, вылетавшего из Москвы в Барнаула

На трапе самолета, летевшего рейсом Москва –Барнаул, пассажиры устроили давку. Фото: скриншот с паблика "Черное и белое Барнаул"

На трапе самолета, летевшего рейсом Москва –Барнаул, пассажиры устроили давку. На это пожаловалась жительница краевой столицы в паблике «Черное и Белое Барнаул».

- Пассажиры, прилетевшие сегодня данным рейсом с Москвы, задумайтесь в следующий раз о своей безопасности! – призвала женщина.

На фото действительно видно, что пассажиры встали с сумками на трапе вплотную, по несколько человек на одной ступеньке.

Подписчица паблика напомнила инцидент, когда трап под барнаульцами сломался. ЧП произошло в феврале 2019 года.