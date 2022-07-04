Молодая девушка погибла под колесами авто в Поспелихинском районе

На данный момент по факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

3 июля в Поспелихинском районе Алтайского края произошло смертельно ДТП. Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

– По предварительным данным, 03.07.2022 в 16.00в Поспелихинском районе на 245 км федеральной автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем Лада Веста, двигаясь со стороны города Барнаула в направлении города Рубцовска, допустил наезд на пешехода девушку, – рассказали в ГИБДД.

Известно, что девушка переходила дорогу справа налево по ходу движения транспорта. Она не убедилась в безопасности перехода и погибла под колесами авто. В результате ДТП она скончалась от полученных травм на месте аварии.

Как отмечают в ГИБДД, на данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.