В Барнауле прошли «похороны» большого мотоцикла, стоявшего у «Байк-бара»

Фото: скриншот с видео "Катунь 24"

В Барнауле попрощались с арт-объектом в виде гигантского мотоцикла, который стояла возле «Байк-бара». Об этом сообщает «Катунь 24». Его убрали в результате сбора администрации заведения и местного ТСЖ за придомовую территорию.

– 3 июля прошли «похороны мотика», на которых присутствовали около 50 представителей братства. Он вместе с горожанами написали памятные слова в честь улетающего вдаль символа, которые затем оставили на участке. Затем байкеры проехались вместе с погрузчиком, увозящим арт-байк, - сообщает телеканал.

Предполагается, что огромный байк установят на другом месте.

Отмечается, что братство алтайских байкеров насчитывает около двух тысяч человек, и большая часть из них живут в краевой столице.