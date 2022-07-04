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Общество4 июля 2022 4:53

В Барнауле на двух участках запретят стоянку

Знаки начнут устанавливать с 20 июля
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Участников дорожного движения просят соблюдать правила

Участников дорожного движения просят соблюдать правила

Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на двух участках улиц будет ограничена стоянка. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Первый участок, на котором введут ограничения – это нечетная сторона пр. Ленина от дома №127 до улицы Красный Текстильщик. Второй участок, где стоянка будет запрещена, это участок улицы Красный Текстильщик в районе дома по Ленина, 119.

Запрещающие знаки начнут устанавливать с 20 июля. Участников дорожного движения просят соблюдать правила.