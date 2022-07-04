В Барнауле на двух участках запретят стоянку

Участников дорожного движения просят соблюдать правила Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на двух участках улиц будет ограничена стоянка. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Первый участок, на котором введут ограничения – это нечетная сторона пр. Ленина от дома №127 до улицы Красный Текстильщик. Второй участок, где стоянка будет запрещена, это участок улицы Красный Текстильщик в районе дома по Ленина, 119.

Запрещающие знаки начнут устанавливать с 20 июля. Участников дорожного движения просят соблюдать правила.