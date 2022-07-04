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Общество4 июля 2022 4:22

Средний заработок медиков в Алтайском крае вырос

Средняя зарплата составила больше 55 тысяч рублей
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
По итогу за первый квартал 2022 года средний заработок врачей в регионе составил 55,9 тысяч рублей.

По итогу за первый квартал 2022 года средний заработок врачей в регионе составил 55,9 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по итогам первого квартала 2022 года у медиков выросла средняя зарплата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,1%. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на краевой Минздрав.

По итогу за первый квартал 2022 года средний заработок врачей в регионе составил 55,9 тысяч рублей. У среднего медперсонала - 31,8 тысячи рублей. У младшего - 27 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Алтайском крае вступил в силу закон о статусе медицинского работника. Теперь молодым медикам предусмотрены дополнительные выплаты. Подробнее об этом можно почитать здесь.