Средний заработок медиков в Алтайском крае вырос

По итогу за первый квартал 2022 года средний заработок врачей в регионе составил 55,9 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по итогам первого квартала 2022 года у медиков выросла средняя зарплата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,1%. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на краевой Минздрав.

По итогу за первый квартал 2022 года средний заработок врачей в регионе составил 55,9 тысяч рублей. У среднего медперсонала - 31,8 тысячи рублей. У младшего - 27 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Алтайском крае вступил в силу закон о статусе медицинского работника. Теперь молодым медикам предусмотрены дополнительные выплаты. Подробнее об этом можно почитать здесь.