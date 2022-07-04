На Алтае молодой человек угнал автомобиль и бросил на окраине села

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Поспелихинском районе сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, ночью в селе Поспелиха местный житель заметил автомобиль ВАЗ 2105. Машина была припарковано во дворе.

– По словам молодого человека, когда он подошёл к транспортному средству потянул за ручку, дверь открылась. К его удивлению ключи были в замке зажигания, – отметили в ведомстве.

Парень сел за руль и несколько часов ездил по окрестностям села. После этого он оставил машину на окраине.

Утром владелец ВАЗа заметила, что автомобиле нет и обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Известно, что ранее молодой человек не был судим.