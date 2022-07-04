Автомобиль с тремя маленькими детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае

По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 3 июля в Алтайском крае произошло ДТП с опрокидываем автомобиля. Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, 3 июля в 15.00 в Новичихинском районе на 49 км автодороги «Новоегорьевское-Титовка-Новичиха» водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado», двигаясь со стороны села Токарево в направлении села Новоегорьевское, не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля, - сообщили в ГИБДД.

С ним в машине ехали три ребенка в возрасте до трех лет. Все они сидели без детских кресел. Вместе с водителем пассажиров доставили в Новичихинскую ЦРБ. Мужчина скончался. Дети все еще находятся в больнице.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.