В Алтайском крае уменьшилось производство курятины

За пять месяцев 2022 года в регионе произвели около 28 тысяч тонн мяса птицы
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае уменьшилось производство куриного мяса. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на данные Минсельхоза.
Как пишет издание, за пять месяцев текущего года в регионе произвели около 28 тысяч тонн мяса птицы. Это на 10% меньше, чем в 2021 году. Снижение производства чиновники связывают с последствиями пожара в «Алтайском бройлере» и закрытием «Новоеловской птицефабрики».
- Однако, как заявляют в ведомстве, скоро ситуация изменится в лучшую сторону - «Алтайский бройлер» работает над расширением производственных мощностей, - пишет издание.
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