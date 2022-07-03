В Барнауле на Красноармейском начали демонтировать легендарный мотоцикл

Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"
В Барнауле сегодня, 3 июля, приступили к демонтажу мотоцикла у “Байк-бара” на проспекте Красноармейском. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Инцидент Барнаул”.
- Во время демонтажа к мотоциклу съехалось очень много байкеров, - пишут в телеграм-канале.
Многие барнаульцы в комментариях предлагают выбрать новое место для установки этого арт-объекта.
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