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Общество3 июля 2022 8:47

В Барнауле на Красноармейском начали демонтировать легендарный мотоцикл

Арт-объект был установлен у "Байк-бара"
Антонина Лышова
Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"

Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сегодня, 3 июля, приступили к демонтажу мотоцикла у “Байк-бара” на проспекте Красноармейском. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Инцидент Барнаул”.

- Во время демонтажа к мотоциклу съехалось очень много байкеров, - пишут в телеграм-канале.

Многие барнаульцы в комментариях предлагают выбрать новое место для установки этого арт-объекта.

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