С начала купального сезона в Барнауле утонуло несколько человек

Спасатели продолжают патрулировать несанкционированные места для купания
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле с начала купального сезона 2022 года произошло несколько несчастных случаев на воде, которые закончились гибелью людей. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.
- С начала летнего периода зарегистрировано 3 несчастных случая на воде, закончившихся гибелью людей, - пишет пресс-служба.
Отметим, что все эти несчастные случаи произошли именно на «диких пляжах», где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки. Спасатели продолжают патрулировать такие места. Ранее мы писали, что в Алтайском крае с начала купального сезона утонуло пять детей.
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