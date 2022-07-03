С начала купального сезона в Барнауле утонуло несколько человек

Спасатели продолжают патрулировать несанкционированные места для купания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с начала купального сезона 2022 года произошло несколько несчастных случаев на воде, которые закончились гибелью людей. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

- С начала летнего периода зарегистрировано 3 несчастных случая на воде, закончившихся гибелью людей, - пишет пресс-служба.

Отметим, что все эти несчастные случаи произошли именно на «диких пляжах», где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки. Спасатели продолжают патрулировать такие места. Ранее мы писали, что в Алтайском крае с начала купального сезона утонуло пять детей.

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