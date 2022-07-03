Барнаульцы нашли авиационную пушку в огороде

Оружие было без пороховых зарядов. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Барнауле в одном из садоводческих товариществ нашли авиационную пушку. Росгвардейцы обследовали находку и передали полицейским, сообщает пресс-служба Управления.

Известно, что подозрительный предмет был обнаружен во время земельных работ. После сообщения на место сразу прибыли специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН «Алтай». Они идентифицировали находку как авиационную пушку Н-37 (образца 1947 года). Оружие было без пороховых зарядов, со следами сильной коррозии. Пушку росгвардейцы передали полицейским.

- При обнаружении любых подозрительных предметов и материалов, перемещать их категорически запрещено. Необходимо незамедлительно сообщить о находке сотрудникам правоохранительных органов, - напоминают в Управлении.

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