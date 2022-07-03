Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 6:28

Барнаульцы нашли авиационную пушку в огороде

Росгвардейцы обследовали находку и передали полицейским
Антонина Лышова
Оружие было без пороховых зарядов. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

Оружие было без пороховых зарядов. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Барнауле в одном из садоводческих товариществ нашли авиационную пушку. Росгвардейцы обследовали находку и передали полицейским, сообщает пресс-служба Управления.

Известно, что подозрительный предмет был обнаружен во время земельных работ. После сообщения на место сразу прибыли специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН «Алтай». Они идентифицировали находку как авиационную пушку Н-37 (образца 1947 года). Оружие было без пороховых зарядов, со следами сильной коррозии. Пушку росгвардейцы передали полицейским.

- При обнаружении любых подозрительных предметов и материалов, перемещать их категорически запрещено. Необходимо незамедлительно сообщить о находке сотрудникам правоохранительных органов, - напоминают в Управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трехлетний малыш сбежал из детского сада и отправился гулять вдоль дороги в Барнауле

Малыш заблудился, пытаясь найти свой дом (подробнее)