В Барнауле автомобилист врезался в столб на Павловском тракте

Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"
В Барнауле сегодня ночью, 3 июля, автомобилист врезался в столб на Павловском тракте. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Инцидент Барнаул”.
- Минувшей ночью на Павловском тракте произошло серьёзное ДТП. Водитель легкового автомобиля врезался в столб, - пишут в телеграм-канале.
По фотографиям видно, что иномарка получила серьезные повреждения. Электроопора, в которую врезалась машина, лежит на земле. На данный момент нет информации о пострадавших.
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