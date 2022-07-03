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Происшествия3 июля 2022 5:45

В Барнауле автомобилист врезался в столб на Павловском тракте

Иномарка серьезно повреждена
Антонина Лышова
Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"

Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сегодня ночью, 3 июля, автомобилист врезался в столб на Павловском тракте. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Инцидент Барнаул”.

- Минувшей ночью на Павловском тракте произошло серьёзное ДТП. Водитель легкового автомобиля врезался в столб, - пишут в телеграм-канале.

По фотографиям видно, что иномарка получила серьезные повреждения. Электроопора, в которую врезалась машина, лежит на земле. На данный момент нет информации о пострадавших.

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