В Барнауле автомобилист врезался в столб на Павловском тракте

Скриншот публикации в телеграм-канале "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сегодня ночью, 3 июля, автомобилист врезался в столб на Павловском тракте. Об этом рассказывают очевидцы в телеграм-канале “Инцидент Барнаул”.

- Минувшей ночью на Павловском тракте произошло серьёзное ДТП. Водитель легкового автомобиля врезался в столб, - пишут в телеграм-канале.

По фотографиям видно, что иномарка получила серьезные повреждения. Электроопора, в которую врезалась машина, лежит на земле. На данный момент нет информации о пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летевший с Алтая вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии

Его уже обнаружили (подробнее)