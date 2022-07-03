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Общество3 июля 2022 1:31

В Алтайском крае 3 июля ожидаются грозы и дожди

Средняя температура составит +20... +25 градусов
Антонина Лышова
В Барнауле синоптики прогнозируют до +22 градусов

В Барнауле синоптики прогнозируют до +22 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 3 июля средняя температура днем составит +20... +25 градусов. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

- Кратковременные дожди, местами возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле синоптики прогнозируют до +22 градусов. Возможны дожди и грозы.

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