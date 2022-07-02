Комиссия минздрава подключилась к истории со смертью мужчины в алтайской больнице

Специалисты установят все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В психиатрической больнице Бийска, пациента которой похоронили как безродного и не сразу сообщили о смерти родным, работает комиссия. Об этом сообщает «АиФ-Алтай».

В составе комиссии специалисты отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества, а также ведущие специалисты психиатрической и наркологической служб региона. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, медики запросят документы.

Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» сестра скончавшегося пациента рассказала, что уже обратилась в прокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить врачей на предмет халатности.