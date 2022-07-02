В Алтайском крае нашли пропавшего мальчика

Где именно обнаружили ребенка, не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

8-летнего мальчика, который 1 июля пропал в Алтайском крае, нашли. Об этом сообщают в группе Инцидент Рубцовск.

- Всем спасибо за помощь, ребенок найден, - написали местные жители

Ранее сообщалось, что вечером 1 июля мальчик ушел из дома в Рубцовске и пропал. Где именно обнаружили ребенка, неизвестно.

Напомним, накануне мы писали о другом случае. Трехлетний малыш сбежал из детского сада и отправился гулять вдоль дороги в Барнауле. Ребенка оперативно нашли.