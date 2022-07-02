Летевший с Алтая вертолет совершил жесткую посадку в Хакасии

На место жесткой посадки выехала следственная группа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хакасии совершил жесткую посадку вертолет Robinson 44, вылетевший с Алтая, сообщает Восточное МСУТ СК России

- Предварительно установлено, что 2 июля вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия, - говорится в сообщении.

В момент обнаружения вертолет лежал на боку. Хвостовая часть расположилась реке.

На место жесткой посадки выехала следственная группа, информация о пострадавших уточняется.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).