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Спорт2 июля 2022 6:29

Новый главный тренер возглавил баскетбольный клуб «Барнаул»

Его ждут с 30 июля
Герман Архаров
Клуб занимается поиском игроков

Клуб занимается поиском игроков

Фото: Анна СЕМИНА

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Барнаул» в этом сезоне будет Олег Тен. Об этом сообщает администрация краевой столицы.

- В Барнауле нового наставника ждут 30 июля, со 2 августа должны начаться предсезонные сборы, - сказано в сообщении

В настоящее время клуб занимается поиском игроков.

Олег Тен – воспитанник казахстанского клуба, однако почти вся его игровая и тренерская карьера прошла в России. 10 лет он был помощником главного тренера в Сургуте, входил в тренерский штаб юниорской сборной России, а в концовке минувшего сезона вошел в штаб.