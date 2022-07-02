Новый главный тренер возглавил баскетбольный клуб «Барнаул»

Клуб занимается поиском игроков Фото: Анна СЕМИНА

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Барнаул» в этом сезоне будет Олег Тен. Об этом сообщает администрация краевой столицы.

- В Барнауле нового наставника ждут 30 июля, со 2 августа должны начаться предсезонные сборы, - сказано в сообщении

В настоящее время клуб занимается поиском игроков.

Олег Тен – воспитанник казахстанского клуба, однако почти вся его игровая и тренерская карьера прошла в России. 10 лет он был помощником главного тренера в Сургуте, входил в тренерский штаб юниорской сборной России, а в концовке минувшего сезона вошел в штаб.