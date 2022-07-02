Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская приедут на Шукшинский фестиваль в Алтайский край

Шукшинский фестиваль состоится с 19 по 23 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в числе почетных гостей Шукшинского фестиваля - народная артистка России Ирина Муравьева и заслуженная артистка России Олеся Судзиловская. Об этом сообщает министерство культуры Алтайского края

Шукшинский фестиваль состоится с 19 по 23 июля.

- Эпидситуация позволяет вернуться к традиционному формату проведения фестиваля, в том числе с проведением массовых мероприятий, посещением горы Пикете, - отметили в минкультуры

Продолжается работа по приглашению кинематографистов, которые примут участие в кинофестивале и представят фильмы. Уже известно, что регион посетят актрисы Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская.

После заключительной программы на горе Пикет пройдет концерт группы Варвары Визбор.