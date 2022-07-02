В Барнауле за 12 млн рублей продают квартиру с террасой и камином

Площадь квартиры - 59.4 квадратных метров Фото: Татьяна Гейнрих

В Ленинском районе Барнаула на улице Гущина продают двухкомнатную квартиру с собственной террасой. Объявление разместили на сайте «Циан».

- Продаю 2 -комнатную видовую квартиру на 25 этаже с собственной террасой 16 квадратных метров - это дополнительное пространство на свежем воздухе, где можно организовать зону отдыха под любой запрос, - указано в объявлении

Площадь квартиры - 59.4 квадратных метров, в жилище сделан современный ремонт. Помимо прочего внутри есть дровяной камин.

Стоимость квартиры – 12 млн рублей.