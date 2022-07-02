5 человек эвакуировали из дома во время пожара в Барнауле

На месте пожара Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 2 июля в многоквартирном доме в Барнауле произошел пожар. Спасатели эвакуировали 5 человек, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На третьем этаже дома на улице Брестская загорелась электропроводка.

-По прибытию первых пожарных подразделений в подъезде было плотное задымление. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам из опасной зоны выведены 5 человек, - отметили в ведомстве.

Возгорание ликвидировали на площади 6 квадратных метров. На место происшествия работали 14 человек, использовали 4 единицы техники. Никто не пострадал.

Возможной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.