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Общество16 февраля 2022 11:30

На Алтае закупят трамваи и троллейбусы на 1 млрд рублей

Это планируют сделать в 2022 году
Герман Архаров
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Городам-участникам обновления парков будет нужно принять соответствующие программы развития электротранспорта

Городам-участникам обновления парков будет нужно принять соответствующие программы развития электротранспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году минтранс Алтайского края планирует за 1 млрд закупить 14 трамваев и 10 троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. – За последние десятилетия парк значительно не обновлялся, что способствовало существенному износу работающих единиц, в связи с чем Губернатором Алтайского края Виктором Томенко было принято решение о планомерном совершенствовании инфраструктуры и подвижного состава в трех городах, – отметили в минтрансе.

Городам-участникам обновления парков будет нужно принять соответствующие программы развития электротранспорта.

По последним данным, в Барнауле работает 228 трамваев и 60 троллейбусов, в Бийске 73 трамвая, а в Рубцовске 50 троллейбусов.