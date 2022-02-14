Бывший алтайский управделами губернатора предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК России Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае перед судом предстанет бывший управделами губернатора и правительства региона, сообщает УФСБ России по региону. Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК России.

- В 2019 году, по инициативе и указанию обвиняемого, с одним из вузов региона был заключен трехсторонний договор на получение им за счет средств возглавляемого им Управления образовательной услуги по основной профессиональной образовательной программе высшего образования. В нарушение федерального закона, из краевого бюджета на оплату магистерской программы для бывшего должностного лица были необоснованно выделены свыше 130 тысяч рублей, - пишет ведомство.

Также в 2020 году чиновник скрыл факт срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края. Управделами, превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика, который уже начал выполнять подготовительные работы, но не получил своевременную выплату. Чиновник знал, что по результатам государственный экспертизы проект получил отрицательную оценку в связи с внесенными изменениями в целях снижения затрат.

- Он также был осведомлен, что нормативный правовой акт Администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект капитального строительства, принят не был, - пояснили в ФСБ.

На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

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