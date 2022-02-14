В Барнауле грабитель украл цепочку за 200 тыс рублей у сотрудника скорой помощи

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле у сотрудника скорой медицинской помощи украли золотую цепочку с кулоном за 200 000 рублей. Подозреваемого в совершении преступления задержали полицейские, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Потерпевшая рассказала, что мужчина позвонил в домофон подстанции скорой помощи и попросил ему помочь. Подозреваемый подошел к потерпевшей и, угрожая, требовал отдать сотовый телефон. Увидев, что у женщины нет телефона, он сдернул с ее шеи цепочку и скрылся. Сотрудники полиции по подозрению в преступления задержали по “горячим” следам ранее судимого за грабеж жителя Барнаула 1994 года рождения.

- Как было установлено, место для совершения противоправного деяния злоумышленник выбрал не случайно. По предварительной информации, в этот день фигурант уже обращался сюда за помощью с просьбой осмотреть мальчика, сына своего друга, который жаловался на боли в животе. Когда врач обследовала ребенка, мужчина уже тогда обратил внимание на золотую цепочку на шее диспетчера и решил вернуться уже в темное время суток, чтобы похитить изделие, - пишет ведомство.

Мужчина успел сдать в ломбард украденную цепочку, а вырученные деньги потратил. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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