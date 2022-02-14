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Общество14 февраля 2022 11:18

На Алтае 15 февраля перекроют сразу два участка дорог из-за военных

Движение будет перекрыто для всех видов транспорта
Антонина Лышова
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Госавтоинспекция призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Госавтоинспекция призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 15 февраля из-за движения военных колонн перекроют два участка автодорог. Об этом предупреждает Госавтоинспекция региона.

Движение для всех видов транспорта будет перекрыто с 20:30 до 22:40 на следующих участках: «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – граница Косихинского и Первомайского районов» и «н.п. Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Романово».

В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, по возможности заранее продумывать маршрут на данных участках.

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