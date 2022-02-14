Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту из-за угрозы мошенников

У клиентов ВТБ появилась возможность временной блокировки кредитной «Мультикарты», если у клиента возникли сомнения в безопасности ее использования или он случайно раскрыл мошенникам данные карты (CVV), код из смс и пр. Опция «Карта на паузу» доступна в мобильном приложении ВТБ Онлайн на платформе iOS и Android. Весной функционал появится у владельцев кредитных «Карт возможностей» и дебетовых карт.

Чтобы временно заблокировать кредитную карту, клиенту нужно зайти в ВТБ Онлайн, выбрать кредитную карту, а затем на плавающем меню нажать «На паузу». После такой блокировки воспользоваться кредитной картой станет невозможно. Снять временную блокировку клиент сможет самостоятельно в один клик в ВТБ Онлайн. Для этого необходимо подтвердить данную операцию смс-кодом. Ограничений по времени блокировки и количеству использования нет.

«Кредитные карты являются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами. Мы хотим, чтобы их использование стало еще удобнее. Поэтому в случаях любых подозрений на мошенничество или возможной потери карты, когда еще нет явных оснований для настоящей блокировки, опция «карта на паузу» будет полезна. Клиенты, которые оплачивают товары в интернете и боятся компрометации своей карты, также могут временно заблокировать карту после оплаты – для перестраховки. Карта вновь «запускается», когда клиент понимает, что угроза миновала. Менять ее не нужно: достаточно одного шага в приложении», — отметил Тимур Вафин, начальник управления «Кредитные карты» банка ВТБ (ПАО).

«Одним из приоритетных направлений для ВТБ остается безопасность средств клиентов. Поэтому мы постоянно совершенствуем способы защиты клиентов и внедряем передовые технологии для сохранения их средств. Теперь при подозрении на мошенничество можно моментально заблокировать кредитную карту в ВТБ Онлайн, не посещая офис банка. В конце прошлого года у наших пользователей на платформе Android появилась возможность самостоятельно заблокировать доступ в мобильный и интернет-банк, если, например, они поняли, что им звонили мошенники и есть подозрение, что ему стали известны секретные данные. для платформы IOS функция станет доступной уже в феврале. Возможность самостоятельной блокировки карты или учетной записи позволяют быстро отреагировать и защитить свои деньги», — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В 2022 году в ВТБ Онлайн также появится профиль безопасности клиента. Пользователи смогут увидеть, насколько они защищены, получат рекомендации, как повысить его уровень безопасности, а также самостоятельно устанавливать ограничения на свои продукты. Например, указать безопасных получателей переводов (родных или друзей).