Новоалтайский мост закрыли на капитальный ремонт до декабря 2022 года

Изменится движение автобусного маршрута №120 Фото: Минтранс Алтайского края

Мост в Новоалтайске закрыли на капитальный ремонт сегодня, 14 февраля. Речь идет о мосте через железнодорожные пути в сторону Белоярска. Движение по путепроводу будет ограничено для всех видов транспорта до 20 декабря 2022 года, сообщает министерство транспорта региона.

Отметим, что изменится движение автобусного маршрута №120 «г. Барнаул – садоводство «Сосняк». О том, как будет ходить автобус, можно посмотреть на сайте.

- Транспортная доступность остановочных пунктов «Молодежная», «Сельхозтехника», «Барнаульская», «ШКМ», «Белоярская больница», «Школа № 12» будет организована муниципальными маршрутами г. Новоалтайска №5, 11, 12, 15, 25, 26а, 26б, 30, 111 (интервал движения будет составлять около 10-12 минут), в том числе с возможностью осуществления пересадки на межмуниципальный маршрут № 120 на остановочном пункте «Чайная», - пишет министерство.

Ремонтные работы будет выполнять подрядчик - предприятие ООО «Барнаульское ДСУ №4».

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