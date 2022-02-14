В Алтайском крае немного улучшилось качество жизни за 2021 год

В 2020 году регион был на 68 месте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за 2021 год немного улучшилось качество жизни. По данным рейтинга «РИА Новости» регион поднялся с 68 места на 67.

В 2021 году Алтайский край занимал 67 место в рейтинге регионов по качеству жизни. Бал составил - 40,836. В 2020 году регион был на 68 месте с баллом - 37,791.

Отметим, что первые строчки рейтинга продолжают занимать Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Регионы, где качество жизни оценивают хуже всего – Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область.

Напомним, ранее мы писали, что Алтайский край вошел в рейтинг регионов, где общественным транспорт признают опасным.

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