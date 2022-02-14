Юные шахматисты на сессии Гроссмейстерского центра Сибири

С 26 января по 2 февраля 2022 года в Кемерове в рамках XХ сессии Гроссмейстерского центра в Сибирском федеральном округе прошла интенсивная профильная смена по шахматам. В ней приняли участие 33 юных сибирских шахматиста из Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской областей и Республики Бурятия, в том числе воспитанники шахматного клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

Этот состав был определен по результатам межрегиональных и всероссийских турниров. Трое воспитанников шахматного клуба Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, представляли Алтайский край. Это Татьяна Кузнецова (чемпионка Первенства России среди девушек до 17 лет с поражением опорно-двигательного аппарат), Михаил Ларионов (чемпион Алтайского края до 11 лет) и Александр Кузнецов (победитель и многократный призер этапов Детского Кубка России).

Гроссмейстеры международного класса, а также высококвалифицированные педагоги Сибирского федерального округа проводили занятия и делились опытом с участниками профильной смены. В течение недели, согласно образовательной программе, юные шахматисты смогли основательнее изучить базовые принципы стратегии игры в шахматы и теорию эндшпиля, а также на практике разыграть типовые позиции миттельшпиля и применить технику расчета вариантов, решение комбинаций, этюдов. Барнаульские воспитанники шахматного клуба «Наследники Ползунова» серьезно отнеслись к обучению, были активны на занятиях, старательно выполняли все предложенные им задания.

По традиции проведения сессий гроссмейстерских центров каждый гроссмейстер определяет лучших учеников группы. Дипломы лучших спортсменов ХХ-ой сессии Гроссмейстерского центра в Сибирском федеральном округе из 33 участников получили 6 шахматистов, в числе которых трое юных барнаульских шахматистов. По словам В.Эртеля, их тренера, «отрадно, что воспитанники клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» стали лидерами в своих группах. Это свидетельствует о том, что ребята оправдали возложенные на них надежды и достойным образом представили Алтайский край и наш шахматный клуб в Гроссмейстерском центре Сибири».

Впереди юных шахматистов ждут сложные и ответственные турниры, в том числе одно из главных событий шахматного года – Первенство Российской Федерации по шахматам 2022.