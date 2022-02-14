Алтайские спасатели следят за снегозапасами в горах

Полученные во время авиаоблета данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели и ученые проводят мониторинг обстановки и подготовку территорий населённых пунктов к паводку. Специалисты на днях провели авиаоблет в Змеиногорском, Третьяковском и Чарышском районах для оценки снегозапасов в горах, сообщает ГУ МЧС России по региону.

- Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных паводком, - рассказал заместитель начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Залюбовский.

Отметим, что на данный момент уже запланированы необходимые мероприятия, которые помогут не допустить подтопления в период обильного таяния снега в Алтайском крае.

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